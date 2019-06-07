يؤدي 659 ألفًا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، غدا، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة لتوزيع أوراق الأسئلة على المدارس، داخل عربات تابعة لوزارة الداخلية، لضمان الحفاظ عليها ومنع تسريبها خلال عملية نقلها من المديريات التعليمية في المحافظات الى المدارس التابعة لها، على أن يقوم كل رئيس لجنة بتسلم أوراق الامتحان بشكل يومي بأعداد الطلاب الممتحنين في لجانه، ووضعها في الكنترول الفرعي بالمدرسة لحين تسليمها الى المراقبين والملاحظين قبل بدء الامتحان بوقت كافي لتوزيعها على الطلاب.

وشكلت وزارة التربية والتعليم، فريق لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة، تتحدد مهامه في التواصل بشكل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية، وكذلك التي تم تشكيلها بالمديريات التعليمية المختلفة لمنعها، وضبط أي طالب يقوم بتسريب الامتحان ونشره على وسائل التواصل، وكذلك إبلاغ الجهات الأمنية بصفحات الغش التي تنشر الامتحانات بهدف الربح المادي والتلاعب بأعصاب الطلاب تحت مسمى "مساعدة الطلاب".

وشددت وزارة التعليم، على رؤساء اللجان بمنع دخول الطلاب الامتحان بالهواتف المحمولة، وتحرير محاضر فورية لمن يتم اكتشاف وجود الهاتف بحوزته في أثناء تأديته الامتحان، وعقوبته في منعه من امتحان المادة حال وجود الهاتف معه فقط دون استخدامه، وحرمانه من أداء باقي الامتحانات في حالة استخدامه.

ومن المقرر، أن يؤدي الطلاب الامتحان بـ4 نماذج في جميع المواد، سيجرى توزيعها عليهم داخل اللجنة الواحدة، بحيث يتم مراعاة عدم حصول الطلاب المتجاورين في المقاعد على نفس النموذج، كإحدى آليات مكافحة الغش داخل اللجان.

وأكدت "التعليم"، أنه تم مراعاة أن تكون أسئلة النماذج الأربعة في مستوى الطالب ومن داخل الكتاب المدرسي لتحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الطلاب، مبينة أنه جرى اعتماد نماذج العام الجاري وفق آخر العام الماضي دون إحداث أي تغييرات.