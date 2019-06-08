أكد عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة عدم صحة النماذج المسربة، أمس، لامتحان اللغة العربية، موضحين أن الامتحان الذي أدوه صباح اليوم يختلف تماما عن الأسئلة التي جرى تداولها على بعض صفحات الغش.

كانت بعض صفحات الغش زعمت تسريب امتحان اللغة العربية، مساء أمس، الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جملة وتفصيلا، مؤكدة أن عصر تسريب الامتحان انتهى بلا عودة.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.