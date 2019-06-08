شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على يحيى حامد، وزير الاستثمار إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الأخواني، وذلك بعد نشر الأخير مقالًا مدفوع الأجر بمجلة "فورين بوليسي" للهجوم على مصر، يؤكد من خلاله أن مصر مقدمة على الإفلاس.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن يحيى حامد خريج كلية ألسن، حيث كان يعمل لدى القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وينفذ تعليماته بدون نقاش، وقام الأخير بتعيينه وزير للاستثمار خلال حكم الإخوان.

وأوضح الإعلامي، أن حامد لا يفقه شيئًا في الاستثمار، ولكن الشاطر قام بتعيينه وزيرًا للاستثمار لتنفيذ تعليماته الخاصة بالاقتصاد واستثمار مصر، وكان يستغل منصبه كوزير استثمار سابق في الهجوم على مصر في المجلات الدولية.