قال النجم أحمد السقا، إن صورة والده كانت حاضرة في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن المخرج محمد سامي ومحمد الأمين مهندس الديكور وضعا هذه الصورة، حيث ظهرت في مشهد وفاة والدته "ونيسة"، التي كانت الفنانة الكبيرة صفاء الطوخي تجسد شخصيتها.

وتابع: "كان عندي مشهد مع الصورة بعمله أنا وإدوارد وكريم عفيفي، وكنت بقول له فوتني ومشيت يابا".

وأردف: "مكنتش عاوز الصورة دي تتحط، وقلت مش هعرف أشتغل، لكن المخرج قالي ملكش دعوة، والحمد لله كانت مصلحة والناس قرأوا له الفاتحة".