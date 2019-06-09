صور| طالب يجري عملية جراحية لاستخراج سماعة علقت بأذنه.. "كان عاوز يغش"

علقت سماعة بأذن طالب بمرحلة الثانوية العامة في إحدى لجان الامتحانات بالدقهلية، أمس، أثناء محاولته الغش، ما دفعه لإجراء عملية جراحية لاستخراجها.

أجرى الطالب جراحة لاستخراج السماعة من أذنه، أشرف عليها الدكتور محمد عادل الضبع أخصائي جراحة الأنف والأذن.

وقال "الضبع" لـ"الوطن": "الطالب حاول إخفاء السماعة من المراقب داخل لجنة امتحانات في شربين بمحافظة الدقهلية، فانزلقت إلى داخل أذنه وتسببت له في ألم شديد، ما جعله يفقد التركيز".

وأضاف: "السماعة كانت ملساء وعلقت في الأذن، وأجريت له عملية صغيرة لإخراجها، إلا أنها تسبب له في التهاب داخل الأذن ويحتاج إلى علاج فترة حتى تعود الأذن كما كانت".

وتابع: "عندما سألت الطالب عن السماعة، قال إنه اشتراها من موقع أجنبي عبر الإنترنت، عبر بالفيزا كارت بمبلغ 1700 جنيه".

وكان الطلاب أدوا، أمس، اختباري اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.