حذر عدد من الأهالي وسائقو السيارات من خطورة أعمدة الإنارة المائلة المنتشرة على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" في المنيا، مطالبين الوحدة المحلية بإصلاحها، منعا لوقوع حوادث حال سقوطها.

وقال محمد يحيى، سائق، لـ"الوطن"، إن الرياح والعواصف الترابية، التي ضربت المحافظة قبل نحو أسبوع تسببت في حدوث ميول في معظم أعمدة الإنارة على الطريق الزراعي السريع الذي يربط بين مدينة المنيا ومراكزها خاصة أن الطريق شهد أعمال ازدواج وتوسعة أثرت على قواعد وأساسات تلك الأعمدة المعرضة للانهيار والسقوط في أي قت.

كما اشتكى أهالي في قري مركز المنيا من ترك أعمدة الإنارة دون إجراء أية إصلاحات لها، نتيجة لبعد تلك القرى عن المدينة، مؤكدين تأكلها من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تعرضها للسقوط فى أي وقت بسبب وضعها بطريقة بدائية.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قد أعلنت شن حملة صيانة مكبرة لجميع أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ولمبات ليد، بالطرق المودية لقرى البرجاية، زهرة، صفط اللبن، وأبو سويلم، بداية من كمين دمشير جنوبا حتى حدود تلك القرى، بمساعدة معدات وسيارات الصيانة بالوحدة المحلية.

وقال محمد سيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية نفذت، حملة نظافة مكبرة للصيانة ورفع مخلفات زراعية من علي جانبي الطريق، مع تفعيل عدد من البرتوكولات الجديدة مع جمعيات أهلية لتفعيل منظومة الجمع المنزلي من جميع نواحي القري، وإزالة أي تجمعات عشوائية للقمامة، وتمشيط الشوارع والطرق الرئيسية بالجليدر واللودر وقلابات الحملة الميكانيكية.