عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديريات والإدارات الحاصلين على درجة الدكتوراه على مستوى الجمهورية، اليوم، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور بعض قيادات الوزارة.

قالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع أبناء الوزارة، والحرص على التفاعل مع القضايا المجتمعية المهمة، والإفادة من المتميزين أصحاب الكفاءات العلمية.

وأكّد وزير الأوقاف، أن دورًا كبيرًا تنتهجه وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، مبينًا أنَّ هذا اللقاء يأتي في إطار التعرف على خطة الوزارة في العمل الدعوي والإداري، والدفع ببعض الكفاءات المتميزة في مفاصل الدعوة والإدارة.

ووجه وزير الأوقاف، قيادات الإدارات الإشرافية الوسطى على ضرورة بذل أقصى جهد في المشروعات التنويرية وخاصة المدارس العلمية والقرآنية، والدفع بالواعظات للمشاركة في المدارس العلمية والقرآنية؛ وصولا إلى بناء الشخصية الوطنية التي تستطيع أن تفرق بين الفكر المستنير وغيره.

وشدد "جمعة"، على أنَّ المدرسة الصيفية للمسجد الجامع تستهدف الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم قبل الجامعي؛ تحصينًا للنشء والشباب من أي أفكار هدامة، وتصحيحًا للأفكار المغلوطة التي ربما وصلت إلى عقول البعض منهم، وبناء للشخصية الوطنية السوية الواعية.

وأوضح وزير الأوقاف، أنَّ بناء الوعي الوطني لدى النشء والشباب هي مهمة كل وطنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس للمدارس العلمية والقرآنية هو بناء الشخصية الوطنية الواعية بقضايا أمتنا، واهتماما بخدمة القرآن الكريم وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، متابعًا "لهذا تسعى الوزارة دائمًا للتوسع في المدارس القرآنية والعلمية".

ولفت إلى أهمية الاهتمام بمشروع صكوك الأضاحي والتي تستهدف الوصول إلى مليون أسرة العام الجاري، وذلك ضمن مساهمة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتا السيسي.

وفي ختام اللقاء، حث الحضور على بذل مزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالدعوة، وتجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطي المستنير، مبينا أن هذا ما يقتضيه الواجب الديني والوطني.