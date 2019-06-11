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الخطيب يفض اشتباك لجنة التخطيط ولاسارتي

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"مصر للطيران" تستضيف القمة الإقليمية لشؤون الصناعة

"مصر للطيران" تستضيف القمة الإقليمية لشؤون الصناعة

تعيين مديرين جديدين لإدارتي المجالس والتخطيط العمراني بالدقهلية

تعيين مديرين جديدين لإدارتي المجالس والتخطيط العمراني بالدقهلية

بعد صورة طالبة الثانوية العامة.. كيف تكون الكلاب داعما نفسيا لك؟

بعد صورة طالبة الثانوية العامة.. كيف تكون الكلاب داعما نفسيا لك؟

محافظ الشرقية يتابع خطة طلاء واجهات المباني وتقنين أوضاع أراضي الدولة

محافظ الشرقية يتابع خطة طلاء واجهات المباني وتقنين أوضاع أراضي الدولة

84 منفذا لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالدقهلية.. والمحافظ: عندنا فائض

84 منفذا لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالدقهلية.. والمحافظ: عندنا فائض

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صاحبة لوحة يحملها محمد صلاح تتحدث لـ"الوطن": بفضلك وصلت لحلمي

صاحبة لوحة يحملها محمد صلاح تتحدث لـ"الوطن": بفضلك وصلت لحلمي

وزيري: كان هناك قانون في الخمسينيات يسمح ببيع وشراء الأثار المصرية

وزيري: كان هناك قانون في الخمسينيات يسمح ببيع وشراء الأثار المصرية

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