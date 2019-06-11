قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم الممر، تجربة رائعة، إذ حكى عن بطولات القوات المسلحة ووحدات الصاعقة، مشيدًا بالحضور الجماهيري الكبير في دور العرض، خلال أيام عيد الفطر المبارك وحتى الآن.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج هاتفية "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه دخل الفيلم مرتين بالرغم من أنه لم يدخل دور السينما منذ بداية الألفية الجديدة، في إشارة إلى إعجابه بالفيلم.

وتابع: "هناك عدد كبير من الأفلام والأعمال الفنية التي شوهت المجتمع المصري، وهذا الفيلم كان مختلفًا وتجربة رائعة، ويجب أن تتكرر".

كما تطرق مقدم البرنامج، إلى فيلم "هي فوضى"، للراحل خالد صالح، حيث هاجمه، قائلًا: "اتعمل عشان يدمر البلد، لكن لازم يبقى عندنا التخطيط والإرادة وناس بتضحي، عشان نشوف البطولات والتضحيات".