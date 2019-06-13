استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور على موقع "يوتيوب"، تفاصيل استهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج عمان، والذي أدى لغرق السفينة الأولى، حيث أوضح التقرير أن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أكد أن ميليشيات الحوثي قد تكون على صلة باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

ووصف "التحالف العربي" خلال التقرير، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان بأنه تصعيد كبير، حيث ذكر المالكي أنه من الممكن ربط هجوم الخميس باعتداء آخر نسب إلى الحوثيين في مضيق باب المندب.

واسترجع المالكي واقعة استهداف ناقلتين سعوديتين في يوليو عام 2018 في المضيق عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وحملت السلطات السعودية "الحوثيين المتحالفين مع إيران" المسؤولية عنه.

ويقوم التحالف العربي على تحييد القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران بعد ثبوت حصول ميليشيات الحوثي على "أسلحة متطورة من الخارج".