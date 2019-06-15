أحداث عدة شهدها المجال الفني، على مدار اليوم، منها نفي شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، والاطمئنان على صحته، بالإضافة إلى دراسة أسرة الفنان محمد نجم الحالية، مع عدد من المحامين، لإقامة دعوى قضائية ضد كل من أساء للفنان الراحل أخلاقيا.

مها أبو عوف عن الحالة الصحية لشقيقها "عزت": مستقرة رغم الاستجابة البسيطة

قالت الفنانة مها أبو عوف، إن حالة شقيقها الفنان عزت أبو عوف الصحية، مستقرة حاليا، رغم أن الاستجابة بسيطة، وأضافت في تصريحات صحفية إلى "الوطن": "ولكن الأطباء طمأنونا أن الاستجابة حتى لو كانت بسيطة، فهذا مؤشر جيد".

مصدر: أسرة نجم تدرس رفع دعوى قضائية ضد من أساء للراحل أخلاقيا

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من أسرة الفنان الكوميدي الراحل محمد نجم، أنهم يدرسون حاليا مع عدد من المحامين إقامة دعوى قضائية ضد كل من أساء للفنان الراحل أخلاقيا.

المستشار القانوني لـ"المهن التمثيلية": مؤلف ولد الغلابة تواصل معنا

قال شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن جميع الأعمال الدرامية تسير بمبدأ "المخرج عاوز كده"، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية لكبار النجوم بها أخطاء فادحة.

حلا شيحة ودينا الشربيني يدعمان مستشفى بهية

استجاب عدد من الفنانين ونجوم المجتمع إلى دعوة سفيرة جمعية "موناكو" للأعمال الخيرية المهندسة زينب بشير، لإجراء زيارة لعدد من محاربات مستشفى "بهية" في مسقط رأسهن بمدينة السويس الساحلية، من بينهن المحاربة سلوى عبد الفتاح وكوكب سعد عبده.

"حاول تنساني".. ثاني أغاني ألبوم رامي صبرى الجديد "فارق معاك"

طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، أغنية جديدة للفنان رامي صبرى، بعنوان "حاول تنساني"، وهي الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذي سيتم طرحه في موسم الصيف الجاري.

محمد الشرنوبي يجهز مفاجأة كبيرة لجمهوره في حفل دار الأوبرا.. الأربعاء

يجري الفنان محمد الشرنوبي، بروفات مكثفة، استعدادًا لحفل دار الأوبرا، ليلة الأربعاء المقبل، بالمسرح المكشوف، حيث يُجهز خلاله مفاجأة غير تقليدية لجمهوره.