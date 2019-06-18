قال حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بيلاروسيا، لها أثار إيجابية كبيرة على التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والسياحية وغيرها، لافتا إلى أنّ بيلاروسيا دولة متطورة في الصناعات الثقيلة خاصة الآلات الزراعية التي تحتاج إليها مصر، فضلا عن حديث عن دراسة منطقة صناعية بيلاروسية.

وأضاف أبوجاد في بيان عنه اليوم، أنّ التعاون بين مصر وبيلاروسيا مهمة جدا، مشيدا بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، إذ تقتحم مصر سوقا جديدا للسياحة عن طريق توطيد التعاون مع بيلاروسيا، إذ بلغ عدد السائحين نحو 3 آلاف سائح بيلاروسي زاروا مصر خلال العامين الماضيين، وهو ما أكدته القيادة البيلاروسية حين نشرت أنّ مصر من الوجهات السياحية المهمة لديها.

وطالب جاد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين والترويج للسياحة المصرية لدى سياح بيلا روسيا.