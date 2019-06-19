شن السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية سابقًا، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد هجومه على مصر عقب وفاة محمد مرسي العياط، موضحًا أن تصرفات أردوغان وسياساته دائما ما تتسم بالعدوانية وتخالف المواثيق الدولية.

وأضاف "عبد الحكيم"، خلال حواره في برنامج " ما وراء الحدث"، مع الإعلامية مروج إبراهيم، على قناة "extra news"، أن المنظمات الاقتصادية الدولية أوضحت أن اقتصاد تركيا سيعاني من الانكماش وعدم تحقيق أي نسبة من النمو حتى عام 2021، وذلك بسبب سياسات أردوغان الهمجية.

وأشار مساعد وزير الخارجية سابقًا، إلى أن الليرة التركية انخفضت في مواجهة العملات الأخرى كما أن الوضع الاقتصادي في تركيا أصبح سيئًا للغاية، مؤكدًا أن أردوغان أصبح وصمة عار في تاريخ تركيا والعلاقات الدولية.

وأوضح عبدالحكيم أن أردوغان يحاول أن يغطي على فشله بالهجوم على بعض الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية.