أخبار متفوتكش| لاعبو مصر يتفقدون استاد القاهرة.. ومد ساعات عمل المترو

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

من 5.30 لـ2 صباحا.. مد ساعات عمل المترو طوال فترة "أمم أفريقيا"

أعلنت شركة مترو الأنفاق، مد فترة التشغيل لـ"ساعة إضافية" في الخطوط الثلاثة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بدءً من صباح غدا الجمعة، وانطلاق مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ونظيره زيمبابوي.

«الآثار»: نقلة عالمية لمنطقة الهرم وتحويل أرض «الرماية» إلى مشروع ثقافى

أكدت وزارة الآثار أن العمل فى مشروع تطوير خدمات منطقة الهرم الأثرية قارب على الانتهاء، وافتتاحه نهاية العام، حيث يعد المشروع نقلة عالمية غير مسبوقة، موضحة أن أرض نادى الرماية المقام على 52 فداناً سيتم تحويلها إلى مشروع ثقافى ونقل النادى إلى طريق العين السخنة.

"والي" تكشف بالأرقام استبعاد أصحاب أملاك ومشروعات من معاش تكافل وكرامة

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أعداد المستبعدين من معاش تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، أثناء انعقاد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة عن استبعاد مواطنين من المعاش.

"إيكونوميست" تتوقع انخفاض المصابين بـ"فيروس سي" بمصر من 7 لأقل من 1%

أشادت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، بإنجازات مصر في مكافحة "فيروس سي"، ومشروع "قرية خالية من الفيروسات الكبدية"، الذي نجحت من خلاله مؤسسة الكبد المصري، إحدى الجمعيات الأهلية التي يترأسها الدكتور جمال شيحة، من الوصول لـ100 قرية خالية من الفيروسات، الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية، كنموذج جدير بالتطبيق في الدول الأخرى.

اعتماد الحدود الدنيا لـ"الجامعات الخاصة": 95% لـ الطب البشرى و80% لـ الهندسة

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ظهر أمس الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

«التنظيم والإدارة»: أكبر حركة ترقيات للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية» خلال 10 أيام

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إجراء أول وأكبر حركة ترقيات جماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضاً تسكين وترقية الموظفين المخاطبين منهم بأحكام هذا القانون، بعد فترة تجمد 4 سنوات، حيث كانت الترقيات قبل نوفمبر 2016 يتم تنفيذها وفقاً لقانون 1947، والتى كانت تتم بشكل فردى، فى كل جهة حكومية بحسب الأقدمية، وإتمام المدد البينية التى حددها القانون الملغى.

كل ما تريد معرفته لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر اليوم الجمعة 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.

12 معلومة لا تفوتك عن إجراءات دخول ستاد القاهرة اليوم

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً، بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي.

بالصور لاعبو منتخب مصر يتفقدون ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة زيمبابوي

تفقد لاعبو المنتخب الوطنى أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي قبل التوجه، إلى ملعب الدفاع الجوي، لخوض التدريب الرئيسي لمباراة زيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة.

Game of thrones يعود للشاشة مجددا.. ولكن أين العرش الحديدي؟

"دنيرس أم التنانين. جون سنو. تيريون لانيستر. جيمي لانيستر. سيرسي"، شخصيات عاشت مع متابعي وعشاق مسلسل "Game of thrones" الشهير لثماني سنوات، ودعها في 19 مايو الماضي بعدما عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير منتهية بقتل جون سنو لـ"دنيرس" وتدمير العرش الحديدي وتنصيب "بران" حاكما للممالك السبعة.