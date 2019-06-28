عكاشة: كل 16 ثانية ينتحر شخص حول في العالم.. والرجال هم النسبة الأكبر

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن أي شخص يقول إنه قرر الانتحار فذلك يعني أنه يطلب المساعدة.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي حد بييجي له أفكار انتحارية بيبقى محتاج ياما أنه يتكلم، ياما إنه يفتح صدره لحد ويتكلم معاه، وهنا تقدر تمنعه من الانتحار".

وتابع: "في مليون منتحر في العالم كل سنة والمنتحرين أكتر من اللي بيموتوا في كل الحروب وكل الأوبئة"، مشيرًا إلى أن كل 16 ثانية ينتحر شخص حول العالم، لافتًا أن 70% من المنتحرين يعانون من الاكتئاب.

وتابع: "إذا عالجت الاكتئاب شوف أنت هتنقذ آلاف الناس إزاي".

وطالب الأسر باللجوء للطبيب النفسي فور سماعهم كلمة "أنا عايز انتحر" لمعرفة هل ذلك لأسباب مرضية نفسية يمكن علاجها وتشكل خطورة أم لا.

وأشار إلى أن الرجال المنتحرين أكثر من النساء، لافتا أن النساء يحاولون الانتحار أكثر من الرجال، لكنهم يفشلوا فيه وتبقى محاولات فقط.