تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

«السيسى» يحضر قمتين لتعزيز التعاون مع أفريقيا والصين ويلتقى «ميركل وماكرون وبن سلمان وكونتى ولاجارد»

جدّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأكيده سعى مصر للتوصل إلى الحقيقة فى قضية الطالب "ريجينى"، مؤكداً الدعم الكامل للتعاون الحالى المشترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة فى كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابساتها.

وأكد «السيسى»، خلال لقائه بعد ظهر أمس، مع رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبى كونتى، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين الـ14 بمدينة أوساكا اليابانية، ثوابت الموقف المصرى القائم على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة فى ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم فى محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرّفة واستعادة الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق ينبع الدعم المصرى للجيش الوطنى الليبى فى جهوده لمحاربة الإرهاب، على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التى من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى.

أبرزها قمة بوتين وترامب.. اللقاءات الثنائية تخطف الاهتمام من "العشرين"

عقدت جلسة بعنوان "الاقتصاد الرقمي"، أمس، على هامش اجتماع قمة زعماء دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، كما شهد اليوم الأول للقمة عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة بين قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام العالمية.

وطغت أهمية هذه اللقاءات الثنائية على طبيعة أعمال قمة العشرين نفسها، حيث عقدت محادثات بشأن النزاع التجاري بين الرئيسين الأمريكي ونظيره الصيني شى جين بينج، كما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المسماري: ليبيا تتعرض لغزو تركي.. وأوامر بالقبض على جميع الأتراك

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن هناك أوامر بإلقاء القبض على جميع الأتراك في ليبيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" عربية، أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية، مشيرا إلى أن قوات الجيش ستستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.

أمريكا تفرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي بسبب تزوير الانتخابات

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، عبر موقعها الرسمي، أمس، أكدت فيه فرض عقوبات على نيكولاس أرنستو مادورو جويرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث اعتبرته واشنطن ممثلا حاليا أو سابقا للحكومة الفنزويلية، باعتباره عضوا في الجمعية الوطنية التأسيسية.

وقد عيّن مادورو نجله بعد وصوله إلى السلطة على رأس هيئة تفتيش تابعة للرئاسة، وتم انتخابه عام 2017 في الجمعية الوطنية التأسيسية، وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، إن "نظام مادورو بُني على انتخابات مزورة، فيما تعيش الدائرة القريبة منه في رفاه قائم على مكاسب الفساد بينما الشعب يعاني".

القصة الكاملة لحريق العتبة.. التهم عشرات المحلات وخلف خسائر بـ2 مليون

حريق هائل نشب في السوق القديمة بمنطقة العتبة، فجر الخميس الماضي، على إثره أتت النيران على أرجاء السوق كافة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، حيث جرى الدفع بـ12 سيارة إطفاء سيطرت على الحريق وأخمدته، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحريق الذي تصدرت أخباره محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتهم عشرات المحلات وباكيات لإكسسوارات المحمول وأجهزة التصوير، وقع في الساعة الخامسة فجر الخميس بشارع العطار وسوق الخضار بالعتبة، دون وجود خسائر في الأرواح، بفضل تعاون الأهالي وأصحاب المحلات ورجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

رئيس حي الموسكي: تضرر 74 محلا تجاريا من حريق العتبة

قال العميد ماجد السيد أحمد، رئيس حي الموسكي، إن حريق سوق الخضار بالعتبة، الذي اندلع، فجر الخميس، أسفر عن تضرر 74 محلا تجاريا، مشيرا إلى أن السيطرة على الحريق من قبل إدارة الحماية الميدانية التي دفعت بـ35 سيارة إطفاء، بالإضافة إلى 6 سيارات إسعاف مجهزة.

"تطوير العشوائيات": نقل سكان 15 منطقة خطرة بالقاهرة قبل نهاية العام

قال إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنه جار العمل على نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية بالقاهرة إلى مشروعات الإسكان الجديدة، مثل: "الأسمرات 3، المحروسة، وروضة السيدة زينب"، وأضاف "حنفي" لـ"الوطن"، أنه جار نقل سكان عدد من المناطق المهددة للحياة بالقاهرة إلى مشروعات الإسكان الجديدة، بينها: "رشاح أبو رجيلة، شارع المحجر، عين الصيرة، أسطبل عنتر، المدابغ، أبو السعود بمصر القديمة، شارع أحمد هاشم، المعدسة، السحيلة، الشهبة، وادي فرعون، الرزاز بمنشية ناصر، عرب الحصن، عشش النهضة، وحكر السكاكيني القديم".

هاني شاكر يعلن ترشحه لانتخابات "الموسيقيين" للمرة الثانية

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية والمزمع فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل على أن تجري الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.

وقال هاني شاكر إن مسؤولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

الظهور الأول لعمرو وردة في مران منتخب مصر بعد رفع العقوبة

ظهر عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، في مران الفراعنة، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في إطار استعدادات الفراعنة لمواجهة أوغندا في الجولة المقبلة، ويلتقي منتخب مصر أمام أوغندا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إصابة محمود جنش بقطع في وتر أكيلس

أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر إكليس، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة.