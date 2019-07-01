بطرس دانيال ينعى عزت أبوعوف: فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة

أعرب الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن حزنه لوفاة الفنان عزت أبوعوف.

ونشر دانيال صورة تجمعه بـ "أبوعوف"، وعلق عليها، قائلاً: "فقد الوسط الفني بمصر والوطن العربي قيمة وقامة فنية الفنان الدكتور عزت أبو عوف، الذي كان يتمتع بالأخلاق والمعاملة الحسنة والحس المرهف، كما كان يحترم كل من يتعامل معه سواء في الوسط الفني أو مع محبيه. نطلب له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.