أصدقاء المهنة وزملاء العمل.. كلمات تنطبق على شخصين جمعتهما مهنتهما لفترات طويلة، عملا معًا لزمن مديد، مثل الفنان الراحل عزت أبوعوف، والمطرب عمرو دياب، اللذان ارتبط اسم كل منهما بالآخر كثيرًا، لما لا والمشهد الأول لظهور "أبوعوف" على الشاشة كان مع "دياب"، والمشهد الأخير أيضًا في رمضان الماضي، وقبل وفاته اليوم.

بداية العمل السينمائي لعزت أبوعوف كانت رفقة عمرو دياب، من خلال فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992، من تأليف مدحت العدل، وقصة وسيناريو وحوار محمد المنسي قنديل، وإخراج خيري بشارة.

خلال الفيلم ظهر الفنان الراحل بدور "أدهم" الرجل الثري، الذي أخذ "بدرية" التي لعبت دورها الفنانة سيمون، من خطيبها "سيف" عمرو دياب، لتنزلق معه في طريق الرذيلة، وشارك في الفيلم العديد من النجوم، مثل أشرف عبد الباقي، وحسين الإمام، جيهان فاضل، وعلي حسين.

دارت الأيام وبزغ نجما "أبو عوف" و "دياب"، فأصبح الأول يشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، وأضحى أحد نجوم وقامات الفن، فيما لمع الأخير وأصبح "هضبة" الغناء في مصر، ليعودا مرة أخرى للظهور معًا، من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات في شهر رمضان المنقضي، وهي المحطة الأخيرة في لقاءات الثنائي.

عام 2019 كان موعد التقائهما مرة أخرى، بعد أن اجتمعا مرات عديدة عقب فيلمهما الأول معًا، بعد مسيرة من التعاون شارك فيها "أبو عوف" و "الهضبة" في العديد من الحفلات والمهرجانات، كما ظهر سويًا في كليب أغنية "راجعين" عام 1995.

بجوار عزت أبوعوف جلس "دياب"، لينظر له وهو يعزف على الـ"بيانو"، نظرة تملؤها الحب والحنين إلى تلك الأيام التي جمعتهما معًا، وهو مشهد من إعلان لشركة محمول في رمضان الماضي، تمامًا كما جلسا سويًا قبل 24 عامًا في كليب أغنية راجعين، حينما عزف أبوعوف ألحان الأغنية، بالوضع نفسه في الإعلان.

لم يكن عمرو دياب، يعلم أن ظهور "أبو عوف" خلال الإعلان الرمضاني، الأخير له على الشاشة، وكأن القدر اختار "الهضبة" ليكون أول وآخر من ظهر معهم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية، دونًا عن سائر الفنانين.

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.