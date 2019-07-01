أكد الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تجهيز 11 مركز ووحدة صحية على أعلى مستوى، لانطلاق حملة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة، أمراض قلب، وهشاشة عظام"، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنّ الحملة انطلقت اليوم بجميع مدن المحافظة ومستمرة على مدار شهر يونيو، من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية "طبيبات، ممرضات، ورائدات ريفيات" وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح أبوهاشم أنّه سيتم الفحص بمدينة رأس سدر بالوحدة الصحية بأبوصويرة، والمركز الطبي بوحدة رأس مسلة، وفي مدينة أبوزنيمة بالمركز الطبي ووحدة حي السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، وفي مدينة الطور بمركز رعاية الأمومة والطفولة والمركز الطبي بتوشكي وفي شرم الشيخ بالمركز الطبي بالرويسات و وحدة العصلة بمدينة دهب ووحدة السباعية بسانت كاترين والمركز الطبي بنويبع

وأشار إلى أنّه سيتم الفحص الطبي الشامل للمرأة من سن 18 عاما بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، اعتبارا من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس.