قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تعمل بحرفية شديدة منذ بداية عملية "الكرامة"، عام 2014، لافتا أن الجيش لا ينفذ أي ضربة جوية أو مدفعية تمهيدية إلا للاستفادة منها.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنه أعلن أن الجيش الوطني الليبي سينفذ ضربات جوية مكثفة جدًا تستهدف مكان العدو في مدينة طرابلس، منذ 48 ساعة، موضحًا أن هذه الضربات القاصمة كانت تستهدف تدمير القدرة القاتلية للجماعة الإرهابية، وتدمير معسكراتها ومراكز عملياتها ومخازن الذخيرة والأسلحة.

وتابع: "قمنا بغطاء جوي كثيف جدًا، واستهدفنا عدة مواقع، في أعلى الجبل الغربي وحوالي ثلثي الأراضي الليبية".