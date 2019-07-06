70 جنيها لتوصيل أسطوانة الغاز المنزلية للجمهور و140 للتجارية بالبحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القرار رقم 900 لسنة 2019، الذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية من داخل المستودع 65 جنيها، وسعر التوصيل للجمهور 70 جنيها، ومقابل التوصيل 5 جنيهات، وسعر بيع الأسطوانة التجارية من داخل المستودع 130 جنيها، وسعر التوصيل للجمهور 140 جنيها، ومقابل التوصيل 10 جنيهات.

كما نص القرار، على أن تلتزم جميع المستودعات وشركات التوزيع ومراكز القطاع العام والقطاع الخاص وشباب الخريجين، بتوصيل أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنزلي والتجاري للمستهلك لمن يرغب، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.