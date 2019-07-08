أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنّ بلاده لا تمتلك أي قوات على الأرض في سوريا، ولا تخطط لتغيير هذا الواقع، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وكان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أكد أنّ واشنطن تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش"، وأضاف: "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة داعش، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد القوات البرية".

ولفت جيفري إلى أنّ الجنود الذين سيرسلون إلى الشمال السوري، ليس ضروريا أنّ يكونوا محاربين، بل قد يكون بينهم مدربون عسكريون وفنيون، أما عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات.