أصيب 7 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة، في حادث تصادم "توك توك" بدراجة بخارية، اليوم الثلاثاء، بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى المركزي.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي من خلال سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف كلا من، محمود محمدين محمود، 37 عاما، وزوجته نادية جمعة صلاح، 32 عاما، وأبنائهم: بشرى محمود محمدين، 3 أعوام، محمد محمود محمدين، عام، عزام محمود محمدين، 12 عاما، أيمن محمد فراج 33 عاما، وجميعهم مقيمين مركز سمسطا، أيمن منصور عبد المعز 18 عام، مقيم بالفيوم.

جرى احتجاز المصابين بالمستشفى المركزي، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور عمر الخواجة مدير المستشفى.