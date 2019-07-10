تلقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تقريرًا مقدمًا من د.محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد حول فعاليات الدورة الأوليمبية للجامعات الصيفية الثلاثون (يونفرسياد نابولي ٢٠١٩)، المقامة بدولة إيطاليا خلال الفترة من ١ إلى ١٥ يوليو الجاري، وذلك بحضور السيد/ سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، وعدد من رؤساء الدول، ولفيف من الوزراء والسفراء من ١٢٨ دولة، وبمشاركة ١٠ آلاف طالب وطالبة من مختلف جامعات العالم في عدد (١٨) رياضة أولمبية.

وأشار التقرير إلى مشاركة مصر بعدد ٤٩ طالب وطالبة فى فعاليات الدورة بالمنافسة في ألعاب (ألعاب القوى، تايكوندو، رماية، جودو، سباحة)، لافتًا إلى أن البعثة المصرية تضم ثلاثة أفواج يترأسها عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، ونخبة من أساتذة الجامعات.

ومن جانبه أكد السفير/ هشام محمد بدر سفير مصر بإيطاليا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه أعضاء البعثة، وتشجيعهم لتحقيق الفوز في المنافسات الأمر الذي يعكس الصورة المشرفة لطلاب الجامعات المصرية بين جميع الجامعات العالمية والدولية.

جدير بالذكر أنه كان فى استقبال البعثة المصرية د. محمد معيط وزير المالية، والسفير/ هشام محمد بدر سفير مصر بإيطاليا، ود. ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان؛ بهدف تحفيز اللاعبين على بذل أقصى جهد لحصد الميداليات والمراكز المتقدمة في الدورة الأوليمبية.