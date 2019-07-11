يمتلك الجيش الليبي قدرات جوية كافية للتعامل مع أي تهديد على امتداد الأراضي الليبية، بهذه الكلمات كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي تفاصيل ضربة سلاح الجو الليبي في غريان، حيث أوضح أن القوات الجوية استهدفت مخزنا للأسلحة والوقود تستخدمه مجموعات إرهابية في المدينة.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن القوات الجوية الليبية قامت بضربة دقيقة بناء على معلومات استخباراتية أكدت خلالها أن المجموعات الإرهابية في غريان تتخذ إحدى نقاط الشرطة كمخزن للأسلحة والوقود والتموين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات الجوية الليبية تعمل دائما على دك كل تحركات العدو في محيط طرابلس، ووسط ليبيا، وفي الجنوب ولديها القدرة الكافية للتعامل مع أي تهديد أمني على كافة الأراضي الليبية.

من ناحية أخرى، أكد المسماري أن رئيس أركان القيادة العامة للجيش الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، استقبل وفدا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة، حيث تناول الاجتماع 4 محاور رئيسية، هي تعزيز دور البعثة في ليبيا، وآليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأوضاع السجون وأسرى الحرب، وصيانة حقوق الإنسان.