طالب اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل، بالتشاور والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حول جرائم الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الجماعات الإرهابية نفذت حوالي 14 عملية إرهابية بين صفوف المدنيين في عدة مدن ليبية: "لم يصدر في هذه الجرائم أي بيانات إدان من مبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا".

وأكد أن "جريمة غريان"، التي أسفرت عن سقوط 43 جريحًا، جرى تصفيتهم على أسرة غرف العناية المركزة في مستشفى غريان لم يُفتح التحقيق فيها، متمنيًا أن تضم الأمم المتحدة هذه القضية إلى جلستها حول ليبيا اليوم.

وأوضح متحدث الجيش الليبي: "لا نعول على الأمم المتحدة، لكننا نعول على الله، وكل الجناة والمجرمين سيقدمون للمحاكمة، وها هم اليوم يحاكمون ويعترفون بجرائم بالتنسيق مع دول أجنبية".