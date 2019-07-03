قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية استهدفت مركز الهجرة غير الشرعية في باب تاجوراء أكثر من مرة، مشددًا على أنه لا يوجد في هذه الكتيبة أو المقر أي نوع من المدنيين، بل كانت كتيبة ومن أهم ميليشيات طرابلس.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الميليشيا لديها سجون سرية وتمارس كل أنواع التعذيب في طرابلس: "استهدفنا هذا الموقع عدة مرات، لانها تستقبل الأسلحة من طرابلس، وبالأمس قصفنا هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الليبية".

وأكد: "من أتى بالهجرة الشرعية لهذا المكان هو المسئول عن أي أضرار في الهجرة غير الشرعية"، مشيرًا إلى: "نعرف أن تمركز القوات دائمًا ما يكون بعيد جدًا عن المدنيين والمستشفيات والسجون وأي أهداف أو مباني تقدم خدمة للمواطنين، ولماذا في هذه المرة أحضروا الأفارقة في هذا المقر".

وأكد متحدث الجيش الليبي، أن ما حدث ليس من القوات المسلحة على الإطلاق والقيادة العامة بريئة من هذه الجريمة من قبل الميليشيات الإرهابية، حيث ارتكبت الجماعات الإرهابية بعد غارة القوات المسلحة بـ17 دقيقة، وهي المدة بين غارة قواتنا وتفجير المقر الذي كان مخحصًا للهجرة غير الشرعية.