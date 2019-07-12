فيديو يرصد أتراك يخربون محلات سورية في إسطنبول

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور أظهرت قيام عدد من الأتراك بالهجوم على محلات يملكها سوريون في أحد الأحياء الشعبية في إسطنبول.

ومنذ اندلاع الأحداث السورية يعيش على الأراضي التركية أكثر من 3.5 مليون سوري وتقدم لهم خدمات الصحة والتعليم، لكن الأزمة الاقتصادية التركية خلقت حالة من توتر العلاقة بين السوريين وعدد من الأتراك، ممن يرون أن اللاجئين باتوا عبئا ثقيلا على تركيا، وفقا لـ"فرانس24".

وفي هذا الصدد، قال لاجئ سوري يعمل حلاقا يدعى "أحمد": "كنا نشتغل في المحل، وقعت أزمة وهجوم في الحارات، وتم ضرب السوريين وكسرت المحلات".