أصيب 7 عمال بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، أمام مدخل "دشاشة" بالصحراوي الغربي دائرة مركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى المركزي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز سمسطا، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتبين أن المصابين هم: شاهنده سعيد عجمي، 15 عاما، وآية محمود روبي، 17 عاما، وهدية عشري أحمد، 35 عاما، ويمنى لطفي سيد، 17 عاما، ونهى سيد صابر، 17 عاما، وإسراء عبدالعال سويلم، 16 عاما، وتهاني محمد توفيق، 29 عاما، وجميع المصابات يقمن بقرية هوارة الفيوم.

وأصيب شخصان إثر انقلاب دراجه بخارية أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ونقلوا للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وتبين أن المصابين، هم: علي حسن فضل الله، 21 عاما، سائق، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمد فضل الله، 46 عاما، مقيم قرية دموشيا، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى.