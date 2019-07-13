التدخل السريع بالغربية ينقذ طفلين من حياة الشوارع

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق بالغربية استجاب لبلاغين بوجود طفلين بأحد شوارع مدينة طنطا، الأول 17 سنة، توفت أمه، وتزوج أبوه بأخرى، وحسب قوله تم طرده، والثاني 10 سنوات من الإسكندرية، ضحية للتفكك الأسري، وتم التواصل مع أسرته ورفضت استلامه، وتم تسليمهما إلى وحدة اطفال بلا مأوى، لتسليمهم بمؤسسة قويسنا لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والخدمات المختلفة لهما.

ويأتى فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، ونجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف علي إدارة دور رعاية، وتم زيارتها بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق (01095368111)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.