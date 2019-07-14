أول ثانوية علمي عن رد فعل أسرته على خبر تفوقه: "انهمروا في البكاء"

تواصل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، هاتفيًا مع أوائل الثانوية العامة لإعلامهم بتفوقهم، حسبما أكد محمود محمد بيومي الشبلنجي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، حيث ذكر أن شوقي تواصل معه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وأبلغه بالنتيجة وتفوقة.

وأضاف "الشبلنجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، أن الوزير هنأه على تفوقه وأكد له أنه حصل على المركز الأول شعبة علمي رياضة بمجموع 409.5 درجة، موضحًا أنه كان متوترًا وقلقًا للغاية أثناء مكالمة الوزير له، لدرجة أنه سأله عن رقم الجلوس، وبعد تهنئة الوزير له سرد له رقم الجلوس.

وأشار الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، إلى أن أسرته انتابتها حالة من السعادة الغامرة وصلت إلى حد البكاء الشديد بعد إبلاغه بحصوله على المركز الأول، ناصحًا طلاب الثانوية العامة في العام المقبل بعدم الإفراط في شراء أكثر من كتاب في كل مادة، والاكتفاء بكتاب واحد فقط، والاجتهاد في المذاكرة.

وتابع: "أهم شيء كل واحد يرضي ضميره، فيه ناس بتذاكر آخر شهرين فقط وتعتمد على ذكائها وأحيانًا بصراحة بيحصلوا على درجات عالية، أنا بقول لكل طالب بينفض ويذاكر آخر شهرين قبل الامتحان انت على حسب قدراتك ومهاراتك".