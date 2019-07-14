قال المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز قاما بشن حملة لمصادرة مركبات "التوك توك"، ومنع سيرها داخل المدينة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ برنامج إحلال سيارات التاكسي والسيارات الفان، كوسيلة مواصلات مناسبة بديلاً عن مركبات "التوك توك" لخدمة المواطنين بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الزمنية للحد من استخدام مركبات "التوك توك"، بالمدن الجديدة.

وقال رئيس الجهاز: "بدأت الحملة بالمحور الرئيسي من منطقة البنوك وحتى المسجد العتيق، وهو من أهم المحاور التجارية بالمدينة"، مضيفاً أن الحملة أسفرت عن التحفظ على عدد 41 مركبة "توك توك"، والحملة مستمرة بالمحاور والطرق الرئيسية بالحي السكني الأول كمرحلة أولى، تمهيداً لاستكمال باقي المناطق بالمدينة.

بدء تنفيذ برنامج إحلال "التوك توك" بالسيارات الفان والتاكسي الأبيض

يذكر أنه تمت الموافقة على ترخيص 100 سيارة تاكسي و100 سيارة فان 7 راكب، وتم الانتهاء من ترخيص 60 سيارة تاكسي و11 سيارة فان، في إطار توفير وسائل مواصلات آمنة ومناسبة للمواطنين بمدينة برج العرب الجديدة.​