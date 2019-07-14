كرم الأنبأ ديميانوس، مطران دير سانت كاترين، اليوم، السفير ميشيل خريستوس ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، بالدير، بمناسبة انتهاء مدة عمله بمصر، ولُقب بـ"سفير الدير".

حضر التكريم وكيل الدير الأب سيميون، والأب ياني، والأب ميخائيل شورة الدير، وتوني كازامياس مستشار مطران دير سانت كاترين.

وقال الأنبأ ديميانوس، إن اليونانيين من أكثر شعوب العالم ترددا على الدير، خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية لأداء الصلاة داخل الدير، وزيارة جميع المناطق المقدسة بالمدينة.

أعرب السفير اليوناني عن سعادته بهذا التكريم، إضافة لحفاوة استقبال مسؤولي الدير وأهل مدينة سانت كاترين به، مؤكدا أنه سيحرص على زيارة مدينة سانت كاترين للاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

كان ميشيل خريستوس ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، زار مدينة سانت كاترين، وتفقد خلال الزيارة الدير والشجرة المعلقة ومتحف الدير والمكتبة، وبير موسى، كما صعد جبل موسى.