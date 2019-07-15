"أحمد" يدعو لمقاطعة الدروس بالثانوية: "وهم" وحصلت على 97 %

قال الطالب أحمد حسين سرايا، بإدارة القناطر الخيرية التعليمية بمحافظة القليوبية، إنه قاطع الدروس الخصوصية في الثانوية العامة واعتمد على نفسه بنسبة 100%، وكانت النتيجة حصوله على مجموع 97.8 % بشعبة "علمي علوم"، معتبرًا أن الدروس الخصوصية "وهم".

أحمد أكد على صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه تحدى والده ووالدته وزملائه بمقاطعة الدروس الخصوصية، وهو أمر قابله أهله بالرفض الشديد، وفي النهاية أثبت نجاحه وفشل منظومة الدروس الخصوصية.

وأضاف أن المدرس يستغل فقط الحالة النفسية للطالب، لكن الدروس الخصوصية ليست كل شيء، وأنه جرب مقاطعتها في الصف الثاني الثانوي وكان من المتفوقين.

وأوضح أنه كان بإمكانه أن يحصل على مجموع أكبر، ولكن هناك بعض الكسل وقلة التركيز منه تسببا في فقدانه بعض الدرجات، مؤكدًا أن الاعتماد على النفس أفضل درجات المسؤولية ويجب أن يقتنع طالب الثانوية العامة أنه قوام العملية التعليمية.

وقال إن أهم إنجاز له في هذا المجموع هو أنه نتاج مجهوده الشخصي، مما يؤكد نجاح مقاطعة الدروس الخصوصية، متمنيًا أن يجد من يدعم هذه التجربة ويكررها ويأخذ بنصيحته.