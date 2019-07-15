حملة على الأسواق وتحرير 38 محضرا تموينيا ببني سويف

أعلن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف اليوم الاثنين، بإشراف أحمد دهشان مدير الفرع شن حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات بمركز الواسطى شمال المحافظة، لمتابعة الأسعار وضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بناءاً على تعليمات اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.

وحرر الفرع 38 محضرا متنوعا بين محاضر عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجازر، وجنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم النظافة.

وتمكنت الحملة المشتركة بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والصحة، والتجارة الداخلية، والرقابة التموينية، وإدارة تموين الواسطي، من تحرير محضرين جنح ذبح لحوم خارج السلخانة، و18 محضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و12 محضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر جنح عدم نظافة المحل، ومحضر جنح حيازة وتجميع ألبان غير صالحة، ومحضر جنح تجميع اسطوانات صغيرة، وضبطت الحملة 2.5 طن ألبان، و15 كيلو لحوم بلدية، و65 أسطوانة بوتاجاز.