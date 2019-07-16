تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الاقتصاد يصل إلى "القمة": 60 مليار جنيه فائضاً أولياً فى "الموازنة".. وارتفاع الأجور 15%

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصرى، بحسب شهادات المؤسسات الدولية، مشيراً إلى تبنى الحكومة رؤى وأفكاراً وخطوات للوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولفت رئيس الوزراء فى بيان، أمس، إلى متابعته مع وزير المالية أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة لموازنة العام المالى الحالى، فيما أشاد وزير المالية، بالتحسن الكبير فى هيكل النمو واستدامته، وفقاً لأحدث المؤشرات.

النواب يوافق على قانون المحال العامة: الحبس عقوبة تقديم "الشيشة" دون ترخيص

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، نهائيًا "وقوفًا"، على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ويهدف القانون لتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها.

"الجار الله": تصنيف الإخوان جماعة إرهابية أصبح مطلبا شعبيا في الكويت

قال الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن بلاده وصفت الخلية التي ضبطتها، وكان أعضاؤها مدانين بأحكام قضائية في مصر بـ"الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تصف فيها الكويت خلايا تلك الجماعة بهذا الوصف، وأضاف، "الجار الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "صدى البلد": أن إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية بات مطلبًا شعبيًا، بسبب الخطر التي تشكله على البلاد: "خلايا هذه الجماعة باتت ملاحقة دوليا، ولم يعد هناك من يجاملهم، والوضع الحالي في دول الخليج ليس فيه أي مجاملة".

"ركود وتضخم وبطالة".. اقتصاد تركيا بعد 3 سنوات من محاولة الانقلاب

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام جرت في تركيا محاولة انقلاب فاشلة، ترتبت عليها العديد من التطورات التي جعلت الاقتصاد التركي يعاني، حيث أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71% على أساس سنوي في مارس 2019، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز، البالغ 19.57%، وقراءة فبراير البالغة 19.67%، وبالمقارنة مع فبراير 2019، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03% في مارس، متجاوزا أيضا متوسط التوقعات البالغ 0.92%.

وكيل الأزهر لـ طلاب الثانوية: الدرجات ليست معيارا للنجاح أو الفشل

قدم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة إلى طلاب الثانوية الأزهرية والعامة والفنية، بمناسبة ظهور نتائج الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الدراسية المقبلة في جميع التخصصات والكليات والمعاهد التي سيلتحقون بها، ليبنوا بسواعدهم نهضة وطنهم الغالي مصر، وأكد وكيل الأزهر، لجميع الطلاب، أن نتائجهم، أيًا كانت، لا تعد مطلقًا معيارًا للفشل أو النجاح، فالتفوق في الثانوية لا يعني بالضرورة نجاح الطالب في مسيرته العلمية والمهنية المقبلة، كما أن حصوله على درجات منخفضة لا يعني أن مستقبله سيكون أقل من أقرانه.

مؤشرات أولية: الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 96.2% لـ"العلوم" و93.5% لـ"الرياضيات" و81.5% لـ"الأدبى"

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى نسب مجاميع طلاب الثانوية العامة التى تقع ما بين الـ95% و100% عن العام الماضى بنسبة بـ6.72%، بزيادة 23 ألف طالب وطالبة، عن العام السابق البالغة 55 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أن 78 ألف طالب، يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبية، موضحاً أنه سيتم مناقشة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب إلى أكثر من 12 ألف طالب وطالبة لاستيعاب الزيادة الحالية فى أعداد الطلاب.

أبرزها "دفاع فتاة العياط عن شرفها".. 3 جرائم قتل بشعة في 48 ساعة

شهدت محافظات مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، ثلاث حوادث قتل، يمكن وصفها بـ"البشعة" تنوعت دوافع القتل فيها بين الحفاظ على الشرف والأخذ بالثأر والاتجار بالآثار.

درجة حرارة تصل لـ46.. توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس التي تسود البلاد، من 16 يوليو وتستمر لمدة 3 أيام مقبلة حتى 18 يوليو الحالي، وأوضحت "الهيئة" في بيانها، أن الطقس المعتدل يستمر على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، يوم الإثنين، وتقل الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

قبل "الفيل الأزرق".. أفلام تغلبت على المنافسة بالعرض المبكر

"لا تخافوا ولكن احذروا".. بهذا الشعار كشف صناع الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد، عن موعد طرحه خلال 25 يوليو الجاري، وذلك قبل بدء موسم عيد الأضحى بأسبوعين، وهو الموسم الذي تحتدم فيه المنافسة بين مجموعة كبيرة من الأفلام القوية، ويعتبر طرح الفيلم قبل بدء الموسم هي حيلة للتغلب على المنافسة وما قد يواجه الفيلم من ضعف إيرادات، خاصة أن الأفلام المطروحة خلال الموسم ينتظرها الجمهور بشكل كبير منها الجزء الثاني من "ولاد رزق"، بالإضافة إلى عودة أحمد حلمي بفيلم "خيال مآتة".

رياض محرز يتفوق على صلاح وينتظر المعجزة أمام ماني للتتويج بالأفضل في أفريقيا

يعد صانع الألعاب الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا خلال عام 2019، وذلك بعد عديد النجاحات التي حققها اللاعب سواء مع السيتي، أو منتخب بلاده حتى الآن، ونجح صاحب الـ28 عامًا من قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبات "محرز" قاب قوسين أو أدنى من قيادة الخضر للقب "كان 2019".