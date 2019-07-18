"سبحة ومصلية".. هدية "الأسواق الحرة" لحجاج بيت الله الحرام

أهدت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة "سبحة ومصلية" لضيوف الرحمن، وذلك خلال استقبالهم بصالة الرحلات الموسمية قبل السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

واتخذت شركة مصر للطيران، الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، وتم إعداد جميع الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدة على نقلهم مصر للطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الأفريقي.

وأقلعت أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة مع الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس المقبل، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس المقبل.

وتسير مصر للطيران، خلال موسم الحج 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بمعدل 206 رحلة جوية إلي جدة لنقل 41 ألف حاجا و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج.

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضي المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.