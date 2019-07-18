أوقفت السلطات القبرصية، 12 سائحًا إسرائيليًا، اليوم، وذلك في إطار تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون تعرضت له فتاة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.

ووافق قاضي محكمة باراليمني، الذي مثّل أمامه الإسرائيليون على طلب الشرطة توقيفهم قيد التحقيق لـ8 أيام، حسب وكالة "فرانس برس"، وهذه هي المدة المطلوبة للمحققين لاستكمال تحقيقاتهم التي يمكن أن تفضي إلى اتهام "بالاغتصاب" و"الاغتصاب مع سبق العمد".

وأوقف الإسرائيليون الـ12، أمس، بعدما أكدت سائحة بريطانية في الـ19 من عمرها أنها اغتصبت في فندق كانت تنزل فيه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإسرائيليين.

ومثّل المشتبه بهم الذين وصلوا وغطوا وجوههم، أمام القاضي في جلسة مغلقة لأن أحدهم قاصرا، وحضر أقرباء بعضهم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "القنصل الإسرائيلي في نيقوسيا يوسي وورمبراند يتابع التطورات وعلى اتصال مع الموقوفين، وتمّ إبلاغ عائلاتهم".

وتستقبل مدينة أيا نابا، المعروفة بحياتها الليلية وشواطئها الرملية، عددًا كبيرًا من السياح الشباب.

ويُشكل البريطانيون الجزء الأكبر من السياح في قبرص وبلغ عددهم 1.32 مليون في 2018، كما تستقبل الجزيرة سياحًا إسرائيليين وروسيين.