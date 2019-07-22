قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تنظيم مصر، لبطولة كأس الأمم الأفريقية فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قاهر للأزمات، ويستطيع أن يتوحد في مواجهة الصعاب.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن نظام بطاقة المشجع "fan id" فكرة عبقرية للغاية، وذلك لأهمية تحديد هوية المشجعين، لافتًا إلى أن هذا النظام معمول به في عدد كبير من دول العالم.

وأشار إلى أن جمع القمامة في المباريات الأولى للبطولة، كان شيئًا رائعًا للغاية، وخرجت بأعلى مستوى ممكن، كما تلقت مصر بشأنها الكثير من الإشادات الدولية.