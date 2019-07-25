لم يرحل عن عالمنا خالي الوفاض، بل ترك العديد من الأعمال السينمائية، التي ستخلد ذكراه إلى الأبد، إنه الفنان فاروق الفيشاوي، الذي تميز بصدق موهبته، وتقديمه لأدوار مختلفة خلال مسيرته الفنية.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأفلام السينمائية، التي قدمها الفيشاوي، خلال مشواره الفني، والتي تنوعت بين تجارب سينمائية وأدوار مختلفة وصعبة، جسدها وظلت عالقة بأذهان الجمهور حتى الآن.

الباطنية - 1980

تعاون الفيشاوي في بداياته السينمائية مع المخرج الكبير حسام الدين مصطفى في فيلم "الباطنية"، وقدم خلال أحداث الفيلم شخصية "فتحي العقاد"، أحد أبناء المعلم العقاد والذي جسد شخصية الفنان الكبير فريد شوقي.

استطاع الفيشاوي بموهبته الفنية أن ينقل للجمهور شخصية الشاب المستهتر الذي أقام علاقة مع فتاة تدعى "وردة"، والتي جسدت شخصيتها الفنانة نادية الجندي، وبعد ذلك يتركها هي وابنها تنفيذا لرغبة والده، وكان الفيلم بالنسبة للفيشاوي تجربة مختلفة أثقلت موهبته التمثيلية.

المشبوه - 1981

واحد من المحطات الهامة في مسيرة الفنان فاروق الفيشاوي الفنية هو مشاركته في فيلم "المشبوه" أمام كل من عادل إمام وسعاد حسني، والفيلم من إخراج سمير سيف.

جسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية الضابط "طارق الروبي" الذي يسعى للقبض على اللص الذي سرق مسدسه، وقدم الفيشاوي الدور ببراعة شديدة، فاستطاع أن ينقل شخصية الضابط بكل ما تحمله للمشاهد العادي، والمشاهد التي جمعته بالفنان عادل إمام خلال أحداث الفيلم أبرزت موهبة الفيشاوي الحقيقية وتحكمة في الشخصية التي يقدمها.

تجيبها كده .. تجيلها كده .. هي كده - 1982

من أهم الأعمال المميزة في مشوار الفيشاوي الفني، فقدم شخصية كوميدية خلال أحداث الفيلم أمام سمير غانم وبمشاركة عدد كبير من نجوم الكوميديا وكان اكتشافا كبيرا للجمهور، بما يمتلكه من خفة ظل وتقديم لتلك النوعية من الأفلام.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي عن زميلين في العمل يعجب أحدهما بزميلة لهما، ولكنه لا يستطيع أن يصرح لها عن مشاعره بسبب شدة خجله، فيطلب من صديقه أن يخبرها بدلًا منه، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية "عزت"، والفيلم من إخراج عمر عبدالعزيز.

لا تسألني من أنا - 1984

شارك الفنان فاروق الفيشاوي في آخر أفلام الفنانة شادية "لا تسألني من أنا"، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "مدحت" الشاب الوسيم الطماع الذي يستغل حب "زينب" التي جسدتها الفنانة يسرا طمعا في أموالها.

الفيلم من بطولة "شادية، يسرا، هشام سليم، مديحة كامل، ويسري" وللكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، من إخراج أشرف فهمي.

مشوار عمر - 1986

قدم الفيشاوي فيلم "مشوار عمر" الذي يعتبر واحدا من الأفلام السينمائية الهامة والمختلفة وأنتجها أيضا وكان من بطولة كل من ممدوح عبد العليم ومديحة كامل ومن إخراج محمد خان الذي شارك في كتابته مع السيناريست رؤوف توفيق.

وجسد الفيشاوي، خلال أحداث الفيلم شخصية "عمر" الشاب الغني المستهتر الذي لا يأخذ الحياة بجدية ويتعرض لعملية سرقة.

القرداتي - 1987

فيلم "القرداتي" يعتبر من أول الأفلام التي لعب بها الفيشاوي البطولة المطلقة، ونجح بموهبته الحقيقية في تقديم شخصية النصاب والمحتال "فتوح"، الذي يعتمد على قرد في تنفيذ عدد من عمليات السرقة التي يصبح على أثرها واحد من رجال الأعمال.

الفيلم للمخرج الكبير نيازي مصطفى وشارك في بطولته الفنانة سمية الألفي، سميرة صدقي وجمال إسماعيل.

حنفي الأبهة - 1990

تعاون الفنان فاروق الفيشاوي مرة أخرى مع الفنان عادل إمام وقدما فيلم "حنفي الأبهة" ومرة أخرى يقدم الفيشاوي شخصية الضابط أمام عادل إمام، ولكن تلك التجربة السينمائية تكون في إطار كوميدي مختلف عما قدماه في فيلم "المشبوه" وحققا نجاحا كبيرا.

شارك في بطولة الفيلم كل من "عادل إمام، هدى رمزي، مجدى وهبة، ومصطفى متولى"، والفيلم للمخرج محمد عبد العزيز.

ليه يا بنفسج - 1993

قدم الفنان فاروق الفيشاوي تجربة سينمائية مختلفة مع المخرج الكبير رضوان الكاشف في فيلم "ليه يا بنفسج" والذي تطرق لحياة المهمشين، وجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية "أحمد".

الفيلم من بطولة "لوسي، نجاح الموجي، حسن حسني وأشرف عبد الباقي".

الجراج - 1995

يعتبر واحدا من أهم الأدوار، التي قدمها الفنان فاروق الفيشاوي بموهبة حقيقية مشاركته في فيلم "الجراج"، حيث جسد خلال أحداث الفيلم شخصية "عبد الله" الأخرس، واستطاع أن يقدم الدور بشكل مميز أقنع المشاهدين والنقاد على السواء.

وشارك في بطولة الفيلم "نجلاء فتحي، سيد زيان، جورج سيدهم و تحية كاريوكا" والفيلم قصة وسيناريو وحوار وإخراج علاء كريم.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.