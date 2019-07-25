هند صبري تنعى فاروق الفيشاوي: "وداعا النجم المهذب"

نعت الفنانة هند صبري، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت هند: "لم يكن فنانا موهوبا فحسب لم يقدم لنا مجموعة من أجمل الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون فحسب، بل كان شجاعا ومحاربا قويا للمرض وحتى في إعلانه إصابته بالسرطان كان شامخا وداعا النجم والفنان والإنسان الجميل المهذب.. فاروق الفيشاوي، وخالص العزاء لابنه الفنان أحمد الفيشاوي".

رحل الفيشاوي عن دنيانا، صباح اليوم، بعد أن وفاته المنية في أحد مستشفيات الدقي، بعد دخوله في غيبوبة كبدية، إثر إصابته بالسرطان.

ويذكر أن فاروق الفيشاوي، من مواليد مركز سرس اللبان بمحافظة المنوفية عام 1952، حيث وُلد لأسرة ميسورة الحال، وحصل على بكالوريوس التجارة وقبله ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، فيما اتجه بعد ذلك للعمل بالفن.