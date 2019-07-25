نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم 25 يوليو عن عمر ناهز 67عام بعد صراع مع المرض وقالت ان فن الدراما فقد احد ابطاله الذين نجحوا فى تجسيد شخصيات متنوعة ستظل علامات خالدة فى تاريخ الدراما والسينما والمسرح ووصفته بالحاوي الذي سحر قلوب الجماهير بتنوع واتقان اعماله.

عبد الدايم : الدراما فقدت احد ابطالها وشخصياته ستظل علامات خالدة

يذكر ان فاروق الفيشاوي ، ولد عام 1952 في محافظة المنوفية ، حصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس ثم تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية ، لعب في بداية مشواره الفني عدد من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون حتى جاء فيلم المشبوه عام 1981 وتلاه مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982 ليمثلا نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم الفن ، تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية التي أداها جميعاً باقتدار من ابرز أعماله السينمائية الحب في طريق مسدود ، الباطنية ، أرجوك أعطني هـذا الدواء ، لا تسألني من أنا القرداتى ، الجراج وغيرها كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها على الـزيبق ، أبنائي الأعزاء شكرا ، زينات والثلاث بنات ، الف ليلة وليلة ، دموع صاحبة الجلالة ، كناريا وشركاه ، الحاوي ، رجل وامرأتان بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها بـداية ونهاية ، البرنسيسة وأهلا يا بكوات ، نال العديد من الجوائز منها أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية عام 2009عن دوره في فيلم ألوان السما السابعة ، جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الفنية والإعلامية عام 2007 عن مسلسل عفريت القرش ، تكريم من مهرجان طنجة المغربي الدولي للفنون والموسيقى عام 2004 ، درع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي فى الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب 2009 وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين عن فيلم ألوان السما السابعة .