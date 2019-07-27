انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول في ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم السبت.

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم "104233 نقل بني سويف" بمقطورة رقم "1539 و ن ج"، قيادة "ن. أ" 35 سنة، داخل ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا، وكانت محملة بالمواد البترولية وفي طريقها إلى أحد محطات المواد البترولية بمركز سمسطا.

وانتقل هاني الجويلي رئيس مدينة ببا، و4 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وجرى الدفع بعدد من الأوناش وذلك لرفع السيارة من الترعة بعد أن تم إغلاق الطريق أمام حركة السيارات لحين رفع السيارة من الترعة وعودتها إلى مسارها الطبيعي بالطريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.