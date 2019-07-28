تحرص الفنانة شيرين رضا، على زيارة ملاجئ الحيوانات بشكل دوري، لعشقها للحيوانات الأليفة.

وقالت "رضا"، خلال تصريحات لبرنامج "عرب وود"، الذي يُعرض على شاشة "روتانا سينما"، اليوم، إن ملاجئ الكلاب تقوم بأخذ الكلاب من الشوارع من أجل العناية والاهتمام بها، مضيفة، "أما بشوف أكثر من 502 كلب بيتأذوا من البني آدمين، مبعرفش مين البني آدم ومين الحيوان".

يشار إلى أن الفنانة شيرين رضا شاركت في فيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.