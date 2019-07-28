أكد الدكتور محمد الجزار مدير قسم العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، اليوم، استقرار حالة المريض "م.م"، والمتهم بقتل عروسه بعد ساعات من زفافهما، مشيرا إلى أن المريض استقرت حالته تماما، وبدأ يتكلم، وسيتم نقله إلى مستشفى المنوفية عند توفر مكان.

وأضاف "الجزار" أن المريض وهو من مركز الباحور بمحافظة المنوفية وصل إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ في البطن، ويرقد حاليا بالعناية المركزة وحالته مستقرة تماما، وواستجوابه سيتم قريبا.

وكان اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور يفيد بمقتل "م. ع.ا" 19 سنة، على يد زوجها "م. م" 25 سنة، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وتبين أن أهلها فوجئوا بها غارقة في دمائها، ولم يعثروا على زوجها في مسكن الزوجية،وتم نقل جثة العروس إلى مستشفى الباجور، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.