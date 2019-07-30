أمرت النيابة العامة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 8 من أعضاء لجنة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء على قطعة أرض مخالفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة من سرايا النيابة بضمان وظيفتهم، وإخلاء سبيل سائق اللودر بكفالة 2000 جنيهاً عقب وفاة شاب، متأثرا بإصابته في انهيار حائط خلال تنفيذ حملة الإزالات، ويدعى "خيري . ع" 35 سنة، عامل، أسفل حائط زريبة مواشي مخالفة على أرض زراعية بعزبة طنطاوي.

وتعود الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا يفيد بوصول "خيري . ع . م" 35 سنة، عامل، مصابا باشتباه نزيف داخلي وكسور في أماكن متفرقة، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، فور صوله قسم الاستقبال بالمستشفى المركزي للفشن وتم إيداع الجثة بالمشرحة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات لمباحث مركز شرطة الفشن، أن سائق اللودر أثناء تنفيذ قرار الإزالة لزريبة مواشي على أرض زراعية مخالفة لم يكن يقصد إصابة المجني عليه أو إيذاءه وبعد تأكد اللجنة مع عدم وجود أحد داخل زريبة المواشي الصادر بحقها قرار الإزالة وأثناء التنفيذ تواجد المجني عليه بجوار حائط زريبة المواشى فسقط عليه الحائط ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة لتقرر بعدها النيابة العامة إخلاء سبيل 8 من أعضاء اللجنة بضمان وظيفتهم بالإضافة إلى سائق اللودر بكفالة 2000 جنيهاً.