فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على كشف ملابسات حوادث القتل المجهولة وتحديد وضبط مرتكبيها، تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لشخص مجهول فى العقد الثانى من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض صحراوية بدائرة المركز بكامل ملابسه، وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه (سائق "توك توك" – سن 16 - مقيم بلبيس بالشرقية)، وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة اثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به، حيث أسفرت الجهود عن أنهما وراء ارتكاب الواقعة، وهما ( جزار - سن 16، وآخر - سن23).. مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، حيث قاما باستدراج المجنى عليه بزعم توصيلهما لمدينة التل الكبير، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.