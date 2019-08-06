تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

"الإخوان" وراء إرهاب معهد الأورام

فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام «معهد الأورام»، توصل الفحص المبدئى إلى أن الحادث نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، وانتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان داخلها كمية من المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

الحكومة: 100 ألف جنيه تعويضات لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

قدم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بالمنيل، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى معهد الأورام وزار مضابي الحادث الإرهابي، وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس الحكومة وجه بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحادث الإرهابي، حيث ستكون 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي، مؤكدًا أن شركة المقاولون العرب تعهدت بإنجاز ترميم معهد الأورام في أقرب وقت.

الحكومة: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة نهاية يونيو المقبل

استقرت الحكومة على نقل نحو 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية نهاية يونيو 2020، وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، إن الموظفين المقرر نقلهم سيتم اختيارهم من قِبل الوزير المختص، حيث يتم نقل الوزارات بالكامل مع الهيئات التابعة بالمرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تقييم الموظفين داخل الوزارات لمعرفة الفجوات المهارية بينهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم، وأضافت، فى بيان اليوم، أن العمل جارٍ بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية.

السعودية تعلن وصول أكثر من 1.6 مليون حاج

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن وصول 1.687.226 حاجا إلى أراضيها عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية يوم أمس، استعدادا لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1440 هجري،

وأشارت الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة السعودية للجوازات - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 90 ألفا و776 حاجا، وعبر البحر 16 ألفا و916 حاجا، وذلك بزيادة 117 ألفا و176 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا.

روسيا: سندافع عن أنفسنا إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا

قالت روسيا إنها ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ في آسيا في أعقاب انهيار معاهدة بارزة للحد من التسلح، وإنها تتوقع أن تنشر اليابان نظاما أميركيا جديدا لإطلاق الصواريخ، وبحسب "سكاي نيوز"، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم السبت، إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، وسئل سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن احتمال نشر الولايات المتحدة صواريخ، فقال إنروسيا لا تعتزم الدخول في سباق تسلح معواشنطن ولكنها سترد بشكل دفاعي على أي تهديدات.

مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق "التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي" التي تُقَّدر بملياري دولار؛ بما يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل خاصة أن مصر، بقيادتها الحكيمة، أصبحت في مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بأفريقيا والشرق الأوسط في ظل ما تُوفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى، وحوكمة الإجراءات وتيسيرها والتحول الرقمي.

طقس اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية نهارا على مناطق شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

شهدت سماء مصر تغيرا ملحوظا في لونها وقت الغروب بالأمس، إذ كان لونها أصفر مائلا للاحمرار، ما جعل الكثيرين يظنون أن هذه ظاهرة فلكية تشهدها مصر، وظلوا يبحثون عن تفسير لها، أثار الأمر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ التقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، ويتساءلون عن تفسير الأمر، ومن أجل تفسير ظاهرة تغير لون السماء بصورة لفتت انتباه معظم الناس، تواصلت "الوطن" مع الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أوضح أنها ظاهرة طبيعية.

في حوار خارج الكرة.. معلول يتحدث عن عشقه للعكاوي وأفلام إسماعيل ياسين

أجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارا خارج إطار الكرة مع النجم التونسي علي معلول، والذي يعد أحد أفضل لاعبي المارد الأحمر والدوري المصري في الموسم الحالي، ورغم كونه يشغل مركز الظهير الأيسر، حصل معلول على لقب هداف الأهلي برصيد 8 أهداف، بالإضافة إلى صناعته لـ7 أهداف ليصبح هداف الفريق، وبسؤال علي معلول عن الرياضة المفضلة لديه خارج كرة القدم، أجاب: "الكرة الطائرة".

الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة اطلع برة السوداني

تلقى النادي الأهلي الموافقة الأمنية الخاصة بالحضور الجماهيري لمباراة الفريق المقبلة أمام اطلع برة السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وأعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عن تلقي النادي موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع أمام اطلع برة بطل جنوب السودان.