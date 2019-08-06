عبّر الفنان سامح الصريطي عن حزنه الشديد حيال حادث معهد الأورام، الذي وقع بمحيط المعهد في منطقة المنيل، أول أمس الأحد، واصفًا الحادث الإرهابي بـ"القبيح واللا إنساني"، داعيًا إلى تكاتف العالم بأكمله وليس المصريين فقط لمكافحة الإرهاب.

وأشار الصريطي، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد خيري، والإعلامية مها بهنساوي، في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TEN، إلى دور الفن في مكافحة الإرهاب، موضحًا أنَّه يسند منابع الإرهاب.

واستكمل الصريطي، أن الفن قوة ناعمة يجب استثمارها بشكل مخطط، من جانب وزارة الثقافة أو نقابة المهن التمثيلية، وذلك للتواصل المستمر للفنانين والشخصيات العامة للدعم والتأثير لصالح الامة.