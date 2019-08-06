وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة والعمل على تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقاً للمصلحة المشتركة لجميع الدول الأفريقية.

كما وجَّه الرئيس السيسي، بتطبيق تصور متكامل ورؤية مستقبلية على المستويين الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي وأجهزته وآلياته، بما يضمن الاستمرارية للمبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد، أخذًا في الاعتبار محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

هناك عديد من المبادرات قدمتها مصر للدول الأفريقية سواء للشباب أو في مجالات الصحة أو المجال العسكري ومكافحة الإرهاب.

المبادرات المصرية للشباب الأفريقي

ففي فبراير العام الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، للشباب الأفريقي على أن تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها.

وفي منتدى شباب العالم الماضي، أعلن الرئيس السيسي في الجلسة الختامية عن تقديم مصر، منحا تدريبية للشباب الأفريقي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة.

كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019، على أن يتم خلال هذا العام تنظيم ملتقى الشباب العربي الأفريقي بها، لبحث أبرز التحديات والقضايا التي تواجه شباب القارة السمراء.

وفي أكتوبر الماضي، تم الإعلان عن تأسيس وبدء فعاليات منتدى الشباب الأفريقي، تحت إشراف الهيئة الدولية للري والصرف ككيان يعمل على دعم بناء وتنمية القدرات للشباب الأفريقي في مجالات الري والصرف والإدارة المائية والمجالات ذات العلاقة، على هامش "أسبوع القاهرة للمياه".

كما انطلق "ملتقى الشباب الأفريقي"، تحت شعار "معا نحقق الحلم"، في الأول من سبتمبر الماضي، بمقر معهد البحوث والدارسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ويهدف لدمج الشباب المصري والأفريقي وتجسير الفجوات وبناء جسور من الثقة والتفاهم باعتبار أن مصر جزء أصيل لا يتجزأ من أفريقيا.

المبادرات المصرية لأفريقيا في مجال الصحة

وفي فبراير الماضي، أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على "ختان الإناث" في القارة، وذلك بعد توافق عدد من القادة الأفارقة على هامش القمة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد.

مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث تتسق مع أهداف أجندة الخطة الاستراتيجية لعام 2063، فيما يخص القضاء على كل أنواع العنف القائمة على الضعف، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء بـ"الاتحاد"، وفقا لتصريحات الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.

إلى جانب مبادرة القضاء على ختان الإناث، وكلف السيسي وزارة الصحة في مارس الماضي، بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر وليس اللاجئين، وتشكيل إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فرق عمل من الشباب العربي والأفريقي لتولي إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الأفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بدولنا للبدء في تنفيذه.

المنح العسكرية المصرية للدول الأفريقية

وفي نوفمبر 2018، أمر الرئيس السيسي بتوفير 100 منحة عسكرية للدول الإفريقية خلال عام 2019، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد ديان وزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا، بحضور الفريق أول محمد ذكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.