تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مصر تهزم الإرهاب: تدفق حملات تبرع بالأموال والدم والطعام لأسر ضحايا حادث معهد الأورام

اجتازت مصر حالة الحزن المُفجع على خلفية انفجار سيارة مُفخخة أمام المعهد القومي للأورام، حيث انطلقت حملات التبرع لدعم ضحايا ومصابي الحادث، وعاد معهد الأورام إلى العمل مرة أخرى، وفتح أبوابه أمام المرضى منذ الساعات الأولى من صباح أمس، كما بدأت عمليات ترميم التلفيات به، فيما ارتفع عدد الضحايا لـ22 شهيداً.

الآلاف من أهالي ميت حبيب يشيعون جثامين 11 من شهداء حادث معهد الأورام

شيَّع الآلاف من أهالي قرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية، فجر اليوم، جنازة 11 من جثامين عائلة "أبو إسماعيل"، شهداء حادث معهد الأورام بالقاهرة في مشهد جنائزي مهيب، جاء ذلك بعد انتهاء صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح الكبير بوسط القرية، إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

"المركزي": الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 44.9 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بنحو 565 مليون دولار خلال تعاملات الشهر الماضي ليصل إلى 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو 2019، مقابل 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

تقدم السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان، أمس الثلاثاء، باستقالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأفادت صحيفة "سولت ليك تريبيون" الأمريكية بأن هانتسمان أرسل خطاب الاستقالة إلى ترامب، صباح أمس، مُشيرة إلى أنه يعتزم العودة إلى ولاية يوتا، للترشح إلى منصب حاكم الولاية.

زعيم كوريا الشمالية عن إطلاق الصواريخ: تحذير لواشنطن وسيول

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن عمليّات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي نفذتها بلاده هي "تحذير" لواشنطن وسيول، وفق ما نقلت عنه الأربعاء وكالة "الأنباء الرسمية الكورية الشمالية".

"الرئاسة": عقد "أسوان للسلام" ديسمبر المقبل للحديث عن تنمية أفريقيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزارة التعليم العالي لها نشاط كبير في أفريقيا خاصة في مجال المنح الدراسية المقدمة للأفارقة ومجال التدريب ورفع القدرات، ووزارة التجارة والصناعة لها نشاط كبير وتم عقد فعاليات كثيرة متعلقة بالتجارة المتبادلة والصناعة داخل مصر، وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة القارية أحد الإنجازات التي تم الوصول إليها في قمة النيجر الأفريقية، وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيتم عقد منتدى أسوان للسلام في شهر ديسمبر المقبل ويتناول أهمية السلام والأمن والاستقرار وعملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

المرحلة الرابعة لـ"تنقية بطاقات التموين": 300 ألف لا تستحق الدعم

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الرابعة للمستبعَدين من البطاقات التموينية تستهدف 300 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وفقاً لمحدّدات لجنة العدالة الاجتماعية، التى تتضمن الأسر التى تستهلك كهرباء بقيمة 1000 كيلووات فأكثر شهرياً، أو لديها أكثر من 3 سيارات «ملاكى»، أو لديها قيمة مضافة بأكثر من 200 ألف جنيه، أو تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف، أو لديها سيارة فارهة موديل أحدث من 2013.

تبرعات صلاح الإنسان.. 3 ملايين دولار لمعهد الأورام ورواتب للفقراء

تبرع النجم المصري وجناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمبلغ 3 ملايين دولار للمعهد القومي للأورام، الذي تضرر من تفجير إرهابي، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام، وأضاف محمد عثمان الخشت أن "صلاح" لاعب وطني للغاية، مشيرا إلى أن له كثيرا من المواقف الرائعة مع شعب مصر.

"انت حبيبي وبس" يتصدر تريند يوتيوب بــ"هتجوز تاني"

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طرح المنتج أحمد السبكي أغنية "هتجوز تاني"، الديو الذي يجمع الثنائى بوسي والليثي، من أحدث أفلامه "انت حبيبي وبس" على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وتصدرت الأغنية المركز الأول فى قائمه "trending" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي منذ نزولها، وذلك نتيجة تحقيقها أعلى نسبه من المشاهدات وتفاعل الجمهور معها.

5 أسماء في القائمة المُرشحة لقيادة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

رشح اتحاد الكرة، خلال اجتماع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، بعض الأسماء لضمها للجنة المؤقتة المنتظر تعيينها لإدارة اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة، وتضم قائمة الأسماء، التي تم عرضها على وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم كلاً من:"سحر عبدالحق وشعبان بسطاوى وعمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله".